Нарушитель, забравшийся на высотное здание делового центра «Москва-Сити», доставлен в полицию, сообщили в воскресенье в пресс-службе московского главка МВД.

Как пояснили в ведомстве, сегодня днем в полицию поступило сообщение от руководителя службы охраны высотного здания на Пресненской набережной, который рассказал, что молодой человек поднялся на здание, нарушив режим охраняемого объекта.

«Сотрудники полиции доставили нарушителя в территориальный ОМВД. В отношении гражданина составлены административные материалы по статье 20.17 КоАП - «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта», — пояснил представитель правоохранительных органов. Теперь нарушителю грозит штраф или административный арест до 15 суток.