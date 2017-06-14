Вандалы осквернили памятники на воинском кладбище в городе Ростов Великий. Местные жители обнаружили, что неизвестные разбили часть монумента Защитнику Родины, опрокинули надгробные плиты на могилах, а стоящие венки сожгли дотла.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают возможных очевидцев акта вандализма, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Воинское кладбище располагается в 2,8 км от центра Ростова Великого — за Борисоглебским переездом. В большинстве случаев здесь захоронены участники Великой Отечественной войны и военнослужащие, а также погибшие при исполнении долга в Афганистане и в горячих точках на территории бывшего СССР.