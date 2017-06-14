В столице Дании вандалы вновь облили краской знаменитую статую Русалочки.

Полиция Копенгагена сообщила в своем Twitter, что минувшей ночью неизвестные окрасили статую белой и синей краской.

«Сегодня ночью Русалочку раскрасили в белый и синий. На земле была оставлена надпись «Освободите Абдула», — говорится в сообщении полиции.

После осмотра правоохранителями места преступления коммунальные службы отмыли статую.

Это уже не первый случай нападения вандалов на Русалочку. 30 мая статую облили красной краской. По предположениям полиции, это сделали защитники животных, выступающие против забоя черных дельфинов.