Во время проведения Кубка конфедераций в меню сочинских кафе и ресторанов главными станут блюда кубанской кухни, сообщил начальник управления потребительского рынка и услуг Сочи Андрей Никончук.

«Мы решили обратить внимание на традиционную кухню, которой славится Кубань: борщ, хинкали, форель», — сказал Никончук.

Также он отметил, что меню подготовлены на русском и иностранных языках, и пообещал, что цены будут разумными.

Никончук рассказал, что для гостей и болельщиков в Сочи были определены 63 гостевых маршрута, на которых расположены 307 объектов общественного питания. Одновременно в кафе и ресторанах могут разместиться 28 590 человек.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017.