Сборная России по футболу прилетела в Москву на матч Кубка конфедераций со сборной Португалии. Об этом команда сообщила в своем микроблоге в Twitter.

Прилетели в Москву! До завтра 🌘 pic.twitter.com/Ha0s3u9nJJ — Сборная России (@TeamRussia) June 17, 2017

Ранее российская сборная одержала победу в первом матче турнира против Новой Зеландии. Федор Смолов забил гол в ворота соперника на 69-й минуте встречи и был признан лучшим игроком матча.

Сборная России победила со счетом 2:0, первый гол был забит футболистом из Новой Зеландии в собственные ворота.