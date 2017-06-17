Оракул Кубка конфедераций FIFA-2017 кот Ахилл, обитающий в Эрмитаже, предсказал победу сборной РФ в первом матче турнира против команды Новой Зеландии.

В Висячем садике Малого Эрмитажа коту были предложены две миски с кормом, рядом с которыми находились флаги команд. Считается, что победу в матче сможет одержать сборная той страны, к флагу которой подойдет животное. В субботу кот подошел к миске с флагом России, но, возможно, из-за большого количества журналистов вокруг не стал есть корм и улегся рядом.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.