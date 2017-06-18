Замминистра сельского хозяйства России Евгений Громыко сообщил о достижении с Китаем договоренности о совершенствовании механизмов сотрудничества в аграрно-промышленном комплексе (АПК).

Громыко возглавлял российскую делегацию на проходившей в Нанкине 16 июня встрече министров сельского хозяйства стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). По словам замминистра, в рамках встречи министров российская делегация провела переговоры с замминистра сельского хозяйства КНР Цюй Дунъюйем, передает ТАСС.

«Мы используем любую возможность для обсуждения актуальных вопросов по доступу российской животноводческой и зерновой продукции на китайский рынок. Мы договорились определить по 10 приоритетных проблемных вопросов с каждой стороны для дальнейшего поэтапного решения», — сказал Громыко по итогам встреч.

По его словам, Китай поддержал стремление России продвигать российские товары на китайский рынок. Речь, в частности, идет о совершенствовании механизмов сотрудничества в АПК.

По итогам министерской встречи была принята декларация, в которой, по словам Громыко, были учтены и инициативы российской стороны в области торговли сельхозпродукцией, и инвестиция в АПК стран БРИКС.