Министр иностранных дел РФ примет участие во встрече глав МИД стран-участниц БРИКС в Пекине, которая состоится 18-19 июня.

Дипломаты «проведут углублённый обмен мнениями по проблематике урегулирования острых международных конфликтов, в том числе в Сирии, на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке, активизации совместной работы по противодействию угрозе международного терроризма», сообщается в комментарии МИДа. Министры обсудят вопросы поддержания международного мира и стабильности, мировой экономики. Будут затронуты темы конфликтов в Сирии и Афганистане.