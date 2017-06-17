Флоты Ирана и Китая проведут в воскресенье в Ормузском проливе совместные военные учения, сообщило иранское агентство Mehr.

Флоты двух стран, по сообщению агентства, намерены укрепить дружественные связи и сотрудничество в военно-морской сфере. Учения продлятся один день, за этот срок ВМС двух стран «продемонстрируют свой военный потенциал и поделятся опытом», передает «РИА Новости».

Корабли Китая в четверг прибыли в иранский порт Бендер-Аббас. В учениях примут участие ракетный эсминец Chang Chung, судно снабжения Chao Hu и ракетный фрегат Jin Zhou. Также в морских маневрах примет участие китайский военный вертолет.