Ракетный катер ВМС Ирана направил лазерный луч на вертолет Корпуса морской пехоты (КМП) США CH-53, сообщил ТАСС официальный представитель Пентагона Уильям Урбан.

Это произошло в момент, когда три корабля американских ВМС сопровождали грузовое судно из Персидского залива через Ормузский пролив.

«Центральное командование ВМС США оценивает эти действия как небезопасные и непрофессиональные», — подчеркнул Урбан.

По его словам, освещение вертолетов лазерами в ночное время опасно, поскольку может дезориентировать пилотов, работающих в очках ночного видения.