Приморский районный суд Санкт-Петербурга в субботу арестовал на два месяца женщину, которую подозревают в убийстве своей месячной внучки. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

«Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Миргалиевой сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Обвинение Миргалиевой не предъявлено.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти месячного ребенка в Юнтоловском заказнике в Приморском районе Петербурга во время прогулки вместе с бабушкой. Пропавших после поисков обнаружили рано утром в пятницу, 16 июня, ребенок был мертв, бабушка, которая находилась в невменяемом состоянии, пыталась перерезать себе вены.