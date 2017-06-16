СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти младенца в лесопарке Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне 53-летняя женщина пропала вместе с месячной внучкой в районе Юнтоловского заказника в Петербурге. На их поиски были брошены более 400 человек и 27 единиц техники. Они были найдены утром в пятницу, 16 июня, в 2 км от оставленной коляски. Ребенок был мертв, а женщина была госпитализирована с переохлаждением и кровопотерей после попытки вскрыть вены, сообщает РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В рамках расследования будут установлены обстоятельства и причина смерти младенца. Также будет проведена психиатрическая экспертиза бабушки.