Пропавшую в Петербурге женщину с месячным младенцем нашли. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, ребенок погиб, а женщину положили в больницу с переохлаждением и большой потерей крови.

«Женщину с ребенком нашли в 2 км от оставленной коляски в овраге около четырех утра, ребенок найден мертвым», — сказали агентству.

Как стало известно, ребенок скорее всего умер насильственной смертью. Бабушка девочки находится в невменяемом состоянии, она пыталась перерезать себе вены.

Ранее сообщалась, что женщина с месячной внучкой пропали в районе Юнтоловского заказника в Приморском районе Санкт-Петерберга. На поиски были отправлены более 400 человек и 27 единиц техники.