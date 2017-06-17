Бабушка одномесячной девочки, найденной мертвой в Санкт-Петербурге, дала признательные показания в убийстве ребенка. Об этом сообщили петербургские СМИ.

Пенсионерка рассказала следователям, что задушила ребенка и попыталась совершить попытку суицида.

По факту убийства младенца возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла 15 июня. Бабушка пошла на прогулку с внучкой, но вскоре перестала отвечать на звонки родителей ребенка. Позже была обнаружена пустая коляска, после чего начата поисковая операция. Спасатели обнаружили бабушку и тело ребенка в лесу в 2 км от оставленной коляски.