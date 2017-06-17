Программа реновации жилого фонда Москвы позволит избавиться от некачественного жилья советских времен, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе пленарного заседания на Гражданском форуме Москвы, посвященном вопросам реновации.

«Нам досталось наследство советского прошлого, когда в огромном масштабе в короткие сроки и зачастую очень некачественно решались жилищные проблемы граждан, которые до этого жили в бараках и трущобах», — пояснил градоначальник.

Он отметил, что проблема некачественного жилья есть во всех крупных городах, но в советских городах она стоит более остро.

«Прошли десятки лет, и все города России, Москва в том числе, получает привет из этого прошлого, когда огромные массы жилья, миллионы квадратных метров начинают постепенно обветшать и превращаться в аварийные», — подчеркнул Сергей Собянин.

Голосование о включении домов в программу реновации проводилось в Москве с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень были включены более 4,5 тыс. домов, при этом выйти из программы решили жители более 460 домов.