Участники программы реновации ветхого жилья в Москве смогут за дополнительную плату приобрести квартиры с увеличенным количеством квадратных метров. Механизм доплаты разработают уже в ближайшее время. Об этом заявил в пятницу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Люди буду понимать, как и сколько можно заплатить за новую», — цитируют Хуснуллина «Дни.Ру».

Программа реновации гарантирует москвичам переселение в квартиру с тем же количеством комнат, напомнил заммэра. При этом общая площадь вырастет за счет увеличения прихожей, кухни и санузла.

В настоящее время проходят переговоры столичной мэрии со Сбербанком о возможности предоставления льготной ипотеки желающим улучшить жилищные условия в рамках программы реновации.

Процентная ставка для переселенцев, по словам Хуснуллина, может составить 8–8,5%, что существенно ниже ипотечных ставок, которые предоставляются на сегодняшний момент на банковском рынке.

Хуснуллин рассказал также, что монолитными будут 70% новых домов, построенных по программе. Остальные 30% будут приходиться на улучшенную панель, срок эксплуатации которой — 100 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу сделать уровень отделки квартир комфорт-класса, добавил он.

Напомним, в минувшую среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации. В программу сноса войдут ветхие пятиэтажки, построенные по типовым проектам 1957–1968 годов. В список могут включить также «многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения».