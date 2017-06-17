Дома, признанные памятниками культуры и истории, включенные в программу реновации, не будут снесены, их будут реставрировать, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По закону мы не имеем права ни сносить, ни реконструировать памятники истории, культуры. Только реставрировать. <…> Речь идет только о переселении оттуда граждан в новое жилье и последующей реставрации этих домов так, чтобы не делать заложниками людей, которые там живут», - сказал столичный мэр.

Программа реновации рассчитана на 15 лет. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список программы получат квартиры такой же или большей площади, либо денежную компенсацию. Положительно участие в программе расценили почти 90% принявших участие в голосовании.