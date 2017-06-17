Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и крейсер «Маршал Устинов» вышли в Баренцево море для проведения учебных стрельб и отработки взаимодействия, сообщил представитель пресс-службы Северного флота (СФ) капитан II ранга Андрей Лузик.

«Выход кораблей продлится несколько дней, в течение которых экипажи отработают слаженность действий при совместном маневрировании. Планируется, что корабли выполнят ряд учебно-боевых задач в полигонах флота в Баренцевом море, в том числе артиллерийские стрельбы по морским целям», — сказал Лузик.

Также он подчеркнул, что будут отработаны действия по применению оружия и технических средств, особое внимание уделят отработке сохранения живучести кораблей на ходу и при стоянке на якоре. Помимо этого, пройдут учения по оказанию помощи на море и буксировки условно поврежденного корабля.