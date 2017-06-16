Истребители Тихоокеанского флота (ТОФ) России Миг-31 провели учения по ведению воздушного боя в небе над Камчаткой и водами океана, сообщили в пресс-службе ТОФ.

Отмечается, что экипажи самолетов провели около 30 вылетов и отрабатывали маневры по обнаружению и перехвату цели.

«В воздухе пилоты поочередно на сверхзвуковых скоростях отрабатывали совместные задачи по перехвату самолетов условного противника на дальнем расстоянии и максимальной высоте. Полеты проходили в рамках плана боевой подготовки на летний период обучения», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также были отработаны сложные маневры и заход на посадку в ночное время суток.