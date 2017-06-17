Тренировка по боевой готовности Западного военного округа (ЗВО) состоялась на полигоне в Ленинградской области. Как сообщает «Интерфакс-АВН» в субботу, 17 июня, в ходе тренировки, в частности, «ракетчики совершили марш по пересеченной местности».

Расчеты «Искандер» по прибытии на полигон с ходу заняли боевые позиции, выполнили нормативы по приведению установок в готовность к действию. На последнем этапе тренировки расчеты «произвели электронные пуски по командным пунктам условного противника», успешно поразив заданные цели.

В мероприятиях было задействовано до 10 единиц военной и специальной техники.