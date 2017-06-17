Данные о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17, противоречащие версии о вине ополченцев Донбасса американские власти никогда не раскроют.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Российский лидер, отвечая на вопрос, обладает ли США информацией о крушении самолета, сообщил, что скорее всего, так оно и есть. «Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров», – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Вашингтон заинтересован свалить вину за сбитый самолет на ополченцев и Россию, которая их поддерживает, и, если есть противоречащая этой версии информация, ее никогда не обнародуют.