Президент России Владимир Путин считает, что США отказались от соглашения по Сирии, вероятнее всего по политическим причинам.

Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое было опубликовано в книге.

«Вы знаете, в действительности, мы с администрацией Обамы почти достигли соглашения по совместной работе по Сирии», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что договоренность подразумевала обмен информацией о месте нахождения боевиков и совместным ударам по целям.