Путин объяснил отказ США от соглашения по Сирии
Президент России Владимир Путин считает, что США отказались от соглашения по Сирии, вероятнее всего по политическим причинам.
Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое было опубликовано в книге.
«Вы знаете, в действительности, мы с администрацией Обамы почти достигли соглашения по совместной работе по Сирии», — цитирует его «РИА Новости».
Он добавил, что договоренность подразумевала обмен информацией о месте нахождения боевиков и совместным ударам по целям.