По мнению президента Владимира Путина, американские власти не понимают степени ядерного потенциала России. Такую точку зрения российский лидер высказал в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну.

Путин заверил, что Россия полностью готова ответить на все предлагаемые ей вызовы.

«Мне кажется, наши партнеры одно время считали, что Россия окажется неспособна ответить на брошенные с их стороны вызовы из-за состояния нашей экономики, из-за состояния определенных отраслей промышленности, а также из-за недофинансирования научных исследований. А также по целому ряду других соображений», — заявил он в интервью, ставшим основой четырехсерийного документального фильма.

По мнению Путина, в настоящее время мир убедился, что Россия способна ответить на любые выпады и безусловно сделает это при необходимости.

В числе прочего в интервью президент России отметил, что не верит в причастность спецслужб США к теракту 11 сентября.