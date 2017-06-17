О нелестном наименовании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в интервью Оливеру Стоуну рассказал российский лидер Владимир Путин. Оказывается, лидеры стран Запада считали Саакашвили сумасшедшим.

Такой оценки бывший глава Грузии удостоился во время нападения на Южную Осетию. По словам Путина, тогда Саакашвили пошел на провокацию и его западные коллеги дали этому простое объяснение.

«Я тогда беседовал со многими коллегами, а они говорили: «А чего вы ждете, он же сумасшедший», — сказал президент России в интервью.

Путин отметил, что тогда российские власти просили страны Запада повлиять на Саакашвили, вынудить его прекратить вторжение, однако ничего не произошло. Глава государства полагает, что на грузинского лидера оказывалось влияние извне. Как минимум его не пытались остановить.