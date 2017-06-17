Американский кинорежиссер Оливер Стоун назвал президента России Владимира Путина «отличным руководителем» для РФ. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на книгу-транскрипт, куда вошли все беседы режиссера с лидером страны. Книга вышла в пятницу в США.

«Вы отличный руководитель компании, и ваша компания — Россия», — сказал Стоун.

Путин заметил, что «все дело в координации», добавив, что для начала необходимо выявить все проблемы и лишь затем их решать.

Четырехсерийный документальный фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине транслировался на канале Showtime. Интервью с президентом снималось с 2015 по 2017 годы.