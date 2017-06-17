Книга американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», составленная на основе десятка интервью с президентом России, опубликована в США.

Об этом сообщили СМИ в пятницу, 16 июня.

«Центральная тема во всех интервью Путина — это вопрос о том, как развиваются американо-российские отношения в условиях нынешней напряженности», — цитирует ТАСС предисловие к изданию.

При этом сами беседы проходили со 2 июля 2015-го по 10 февраля 2017-го в самое напряженное время во взаимоотношениях двух стран и дали возможность донести до американского зрителя и читателя позицию Путина.

Ранее четырехсерийный фильм The Putin Interviews вышел на американском канале кабельного телевидения Showtime.