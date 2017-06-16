Строительство новостройки и переезд в нее жителей домов, которые будут сноситься по программе реновации, — это серьезная процедура, которая займет около трех лет. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Это серьезная градостроительная проработка. Это не месяц. Чтобы построить дом и его заселить, этой всей процедуре нужно года три. Сначала нужно принять градостроительные решения», — заявил градоначальник.