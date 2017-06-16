Собянин оценил программу реновации в 3 трлн рублей за 15 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программа реновации за 15 лет может стоить около 3 трлн рублей. По его словам, большая часть затрат необходима на строительство жилья.
Об этом столичный градоначальник сказал в пятницу в прямом эфире на радиостанции «Эхо Москвы».
Собянин также отметил, что в проект программы реновации попадает около 4,5 тыс. домов. В окончательный список не попадут около 10% домов, так как жители проголосовали против.
Вместе с тем власти получили заявления от жителей более 500 домов с просьбой включить их в программу реновации.