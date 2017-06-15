Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал лично контролировать осуществления проекта реновации жилья и отвечать за ее исполнение перед горожанами и президентом России. Об этом градоначальник сообщил в своем твиттере.

Заявление мэра стало ответом на поручение Владимира Путина в ходе «Прямой линии».

Президент поддержал программу реновации в Москве. При этом дал поручение обеспечить надлежащую реализацию проекта и соблюдение законности — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 июня 2017 г.

Градоначальник пообещал взять «сложный и очень важный проект» под личный контроль.

Буду лично контролировать сложный и очень важный проект реновации и отвечать перед горожанами и Президентом за его исполнение — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 июня 2017 г.

В ходе «Прямой линии» президент заявил, что «втаскивать насильно в программу реновации москвичей нельзя», и для него важно, чтобы «не были нарушены права граждан при реализации этой программы, прежде всего, право собственности».

Путин добавил, что ему кажется, что мэр Москвы Сергей Собянин настроен именно на такую работу. «Но важно, чтобы он добился и от своих подчиненных такого же подхода», — добавил он.