В проект программы реновации попадает около 4,5 тыс. домов, заявил в пятницу, 16 июня, мэр Москвы Сергей Собянин, около 10% из этого списка в программу не попадут, так как жители домов проголосовали против.

Об этом столичный градоначальник сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Одновременно власти Москвы получили заявления от жителей более 500 домов с просьбой включить их в программу реновации.

«У нас уже сегодня более 500 заявлений, 500 домов, которые прислали какие-то документы», — сказал Собянин. После вступления в силу федерального закона о реновации и утверждения программы попасть в нее будет невозможно, напомнил он.