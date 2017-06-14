Окончательное рассмотрение Государственной Думой законопроекта о реновации ветхого жилья в Москве назначено на 14 июня, пишет ТАСС.

В ходе последнего пленарного заседания 406 депутатов одобрили более 100 поправок, поданных ко второму чтению законопроекта. В то же время, двое депутатов проголосовали против, и двое воздержались.

В начале мая московские власти представили список домов, попавших под действие программы реновации. В программу было включено 4566 пятиэтажек в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.