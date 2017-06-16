Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что гибель Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади — лидера «Исламского государства» (ИГ— организация запрещена в России) ускорит поражение террористов.

«Если подтвердится гибель аль-Багдади, это станет мощным ударом по ИГ. Оно отступает на всех фронтах. Гибель лидера ускорит военное поражение», — написал Пушков в своем Twitter.

Минобороны России ранее сообщило о возможном уничтожении лидера боевиков в ходе удара российских ВКС по позициям террористов в пригороде Ракки в Сирии.