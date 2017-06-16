В Сирии в результате авиаудара российских ВКС, возможно, уничтожен лидер «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакра Аль-Багдади. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Эту информацию сейчас проверяют в оборонном ведомстве.

Также в оборонном ведомстве добавили, что в результате авиаудара ВКС РФ в конце мая были уничтожены еще около 330 полевых командиров среднего звена и боевиков.

Удар был нанесен 28 мая близ Ракки по командному пункту, где проводилось совещание лидеров террористической группировки. Согласно данным оборонного ведомства, удалось ликвидировать эмира Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмира Ибрагима Ан-Наеф аль-Хаджа, контролировавшего район от Ракки до населенного пункта Эс-Сухне, а также начальника службы безопасности ИГ Сулеймана Аль-Шауаха.

Также в Минобороны сообщили, что американская сторона была предупреждена о готовящемся авиаударе.