Пентагон не подтверждает ликвидацию главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу-Бакра аль-Багдади, но будет рад, если это подтвердится, заявил представитель американского военного ведомства «РИА Новости».

«На данный момент у нас нет ничего, что подтверждало бы эти сообщения», — пояснил представитель Пентагона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 28 мая в результате удара ВКС РФ по командному пункту в южном предместье Ракки, где находились лидеры ИГ, мог быть уничтожен Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади. Информация о том, что он находился на этой встрече, уточняется.