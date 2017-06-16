В пятницу 16 июня в России тушат 64 лесных пожара, общая площадь которых составляет более 16,7 тыс га, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана» со ссылкой на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.

Большая часть охваченных огнем территорий приходится на Забайкалье (7 пожаров на площади 6 491 га), Иркутскую область (11 пожаров, 5 159 га), Амурскую область (5 пожаров, 1 961 га), Магаданскую область (2 пожара, 1 731 га), Красноярский край (20 пожаров, 622 га).

«Для тушения лесных пожаров в России задействовано 1 854 человека, 309 единиц техники и 30 воздушных судов», — добавили в «Авиалесоохране».

В пресс-службе ФБУ уточнили, что в настоящее время режим ЧС введен в 5 российских субъектах — на всей территории Бурятии, Забайкалья, в одном районе Иркутской области и Приморского края и в двух районах Республики Тыва.