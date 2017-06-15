Общая площадь лесных пожаров в Забайкальском крае в течение суток увеличилась почти в два раза — с 3,7 до 6,4 тыс. гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Несмотря на усилия пожарных, которые сумели за сутки локализовать 14 лесных пожаров, пострадало почти 4 тыс. гектаров. В настоящее время продолжают гореть леса в Карымском, Акшинском и Кыринском районах.

В борьбе с огненной стихией задействованы силы МЧС, авиалесохрана и лесничества. В тушении принимают участие более 300 человек и 60 единиц техники.