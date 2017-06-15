Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за прошедшие сутки достигла 1650 га. Большая часть территории — 1568 га — приходится на Амурскую область, сообщили в департаменте лесного хозяйства по ДВФО.

По данным ведомства, за сутки спасатели ликвидировали 11 пожаров. В настоящее время на Дальнем востоке действуют 13 лесных пожаров, из них семь — в Амурской области, три — в Республике Саха (Якутия), по одному — в Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях, сообщает ИА «Амур.инфо».

Для борьбы с огнем задействовано 44 единицы техники и три воздушных судна.