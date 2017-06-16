Президент РФ Владимир Путин считает несерьезными утверждения о том, что у него имеются банковские счета на Кипре.

«Нет, нет и никогда не было. Чушь это всё. Если бы это было, то давно предъявили бы», — сказал Путин в интервью для фильма американского режиссера Оливера Стоуна.

Режиссер заметил, что на Западе считают Путина самым богатым человеком в мире, однако на это президент ответил, что у него «нет такого богатства, о котором говорят».

«Вы знаете, не думаю, что это вот большое счастье. Вы бы думали вот сейчас, в условиях кризиса, что делать с этими активами. Как их сберечь, где разместить. И только головная боль от этого», — подчеркнул президент РФ.

В то же время российский лидер отметил, что режиссер «гораздо более богатый человек, чем те, которые имеют на своих счетах большие деньги», поскольку у него есть свое мнение и талант.

«Вы имеете возможность его проявить, вы имеете возможность оставить после себя заметный след. Деньги такого счастья не дают, в гробу карманов нет, с собой не унесешь», — сказал Путин.