Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну для телеканала Showtime рассказал о своих родителях. Он заявил, что гордился ими.

Президент РФ также добавил, что его отец умер буквально за несколько месяцев до того, как он был назначен на пост премьер-министра страны.

«Но даже до того, как я был назначен премьер-министром, он медперсоналу, когда я приходил, всегда говорил: «Вот, мой президент едет», — отметил Путин.

В предыдущей части фильма Оливера Стоуна о российском президенте Путин рассказал о своих внуках.