Путин в интервью Стоуну назвал Сталина «сложной фигурой»
Президент России Владимир Путин назвал генсека КПСС СССР Иосифа Сталина «сложной фигурой», заявив, что он против, того, чтобы люди забывали об ужасах его эпохи. Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для телеканала Showtime.
«Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом», — сказал Путин.
Он также сравнил его фигуру в историческом масштабе с британским государственным деятелем Оливером Кромвелем и французским полководцем Наполеоном Бонапартом.
«В английской истории был такой деятель, как Кромвель. Он был кровавый человек, пришел на волне революционных преобразований, превратился в диктатора и тирана. Его памятники до сих пор стоят везде в Великобритании. Наполеона вообще боготворят. Что он сделал? Пришел к власти на волне революции и не только восстановил монархию, но еще и объявил себя императором и привел Францию к национальной катастрофе. К полному поражению. Таких персонажей, таких ситуаций в мировой истории более чем достаточно», — отметил президент.
По мнению Путина, он против излишней демонизации Сталина, однако он также против того, чтобы люди забывали об ужасах его эпохи, связанных с «концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников».