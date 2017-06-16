Президент России Владимир Путин назвал генсека КПСС СССР Иосифа Сталина «сложной фигурой», заявив, что он против, того, чтобы люди забывали об ужасах его эпохи. Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для телеканала Showtime.

«Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом», — сказал Путин.

Он также сравнил его фигуру в историческом масштабе с британским государственным деятелем Оливером Кромвелем и французским полководцем Наполеоном Бонапартом.

«В английской истории был такой деятель, как Кромвель. Он был кровавый человек, пришел на волне революционных преобразований, превратился в диктатора и тирана. Его памятники до сих пор стоят везде в Великобритании. Наполеона вообще боготворят. Что он сделал? Пришел к власти на волне революции и не только восстановил монархию, но еще и объявил себя императором и привел Францию к национальной катастрофе. К полному поражению. Таких персонажей, таких ситуаций в мировой истории более чем достаточно», — отметил президент.

По мнению Путина, он против излишней демонизации Сталина, однако он также против того, чтобы люди забывали об ужасах его эпохи, связанных с «концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников».