Осведомленные источники в Сирии и США утверждают, что многие главари запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» совершили бегство из иракского Мосула и сирийской Ракки — городов, которые долгое время являлись оплотом боевиков в обеих странах, а сейчас штурмуются силами международной коалиции.

По словам источников, сбежавшие главари террористов скрываются в сирийском городе Эль-Маядине, который расположен в провинции Дейр-эз-Зор в центре долины у берега Евфрата на иракской границе, передает Associated Press.

Напомним, международная антитеррористическая коалиция во главе с США приступила к операции по освобождению Мосула прошлой осенью, и к нынешнему февралю иракские войска при ее поддержке выбили боевиков из города.

Ракку с 2013 года называют «неофициальной столицей ИГ», все это время город находится под контролем боевиков. О начале операции по его освобождению коалиция заявила в минувшем году, однако пока бои идут только на подступах к Ракке.