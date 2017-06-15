Государственный департамент США заявил, что американские власти внесли в санкционный список трех главарей террористической группировки ИГ (организация запрещена в России).

В список попали Мохаммад Шафи Армар, Уссама Ахмад Атар и Мохаммад Иса Юсиф Сакар аль-Бинали, уточняется в сообщении.

Теперь организациям и гражданам США запрещено каким-либо способом контактировать с данными людьми или вести с ними дела. Кроме того, блокируется имущество главарей ИГ, попадающее под юрисдикцию США.