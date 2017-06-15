Президент России Владимир Путин назвал примерную численность террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

По словам российского лидера, число сторонников ИГ составляет порядка 80 тыс. человек.

«Примерное число террористов в рамках ИГИЛ — 80 тыс. человек. 30 тыс. — иностранные наемники из 80 стран мира, в том числе и из России», — сказал президент РФ в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Интервью записывалось в период с июля 2015 по февраль 2017 года.