Прощание с народным артистом СССР Алексеем Баталовым, скончавшимся на 89-м году жизни в ночь на четверг, пройдет в Доме Кино в Москве. Дата пока не определена.

Об этом сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев, передает «РИА Новости».

Отпевание пройдет в храме иконы Божией Матери на Ордынке, а похоронят актера на Преображенском кладбище, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Алексей Баталов скончался в Москве на 89-м году жизни. По словам супруги артиста, два месяца Баталов находился в больнице, после того как сломал ногу и перенес операцию. В мае его перевели в реабилитационный центр из-за осложнения после протезирования сустава.

Алексей Баталов родился в 1928 году. Народный артист СССР снялся более чем в 40 фильмах, в том числе в таких картинах как «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Мать» и других. Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» — одна их самых известных его ролей.

С 1975 Баталов преподавал во ВГИКе на кафедре актерского мастерства.