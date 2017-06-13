Как снимали советское кино 1920–1930-х годов
В 1926 году на экраны страны вышел фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин», неоднократно признававшийся одной из лучших картин в истории кино. На снимке — съемочная группа во главе с режиссером Сергеем Эйзенштейном
Толпа зрителей у столичного кинотеатра «Художественный», где шел показ фильма «Броненосец «Потемкин»
Сергей Эйзенштейн на съемках фильма «Старое и новое» в 1926 году
В 1930 году индийский писатель и общественный деятель Рабиндранат Тагор приехал в Москву. В рамках визита он встретился с людьми, отвечающими за производство советского кино
Режиссер Александр Довженко на съемках фильма «Аэроград» в 1930 году
Режиссер Всеволод Пудовкин за монтажным столом, 1935 год
Советский оператор Эдуард Тиссэ, участвовавший в съемках фильма «Аэроград», в процессе работы, 1935 год
Режиссер Сергей Эйзенштейн на съемках фильма «Бежин луг»
На съемочной площадке фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Москва, 1938 год
Режиссер Всеволод Пудовкин на съемках фильма «Минин и Пожарский», 1939 год