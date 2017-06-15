Народный артист СССР Алексей Баталов ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», известный артист умер в московской больнице. Отмечается, что накануне к нему в палату приходил священник.

Напомним, в мае актера доставили одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Отмечалось, что у 88-летнего артиста начались осложнения после недавней операции.

В январе Баталов был госпитализирован с переломом ноги в двух местах. С тех пор актер не покидал медучреждение в течение почти пять месяцев.

Народный артист СССР Алексей Баталов сыграл в таких фильмах, как «Москва слезам не верит», «Мать», «Летят журавли» и других. С 1975 Баталов преподавал во ВГИКе на кафедре актерского мастерства.