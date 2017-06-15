Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что США и ЕС поддержали антиконституционный переворот на Украине.

«Надо просто посмотреть за тем, как развивались события. После того, как Янукович заявил, что он должен перенести подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сразу начались массовые беспорядки», — указал Путин.

По мнению российского лидера, в старом свете и за океаном не имели желания разобраться в подоплеке случившегося и поддержали государственный переворот в Киеве более трех лет назад.

Стоун, в свою очередь, отметил, что США уделяли мало внимания Украине. С чем Путин не согласился, подчеркнув, что самое пристальное внимание обращало ЦРУ.

Он также выразил мнение, что основной предпосылкой политического кризиса была усталость граждан Украины от коррупции и нищеты. По его словам, в государстве «сразу же после получения независимости началась еще более дикая приватизация и растаскивание имущества государственного, собственности, понижение жизненного уровня жизни населения».

Документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным», который режиссер готовил два года, выходит с 12 по 15 июня на канале Showtime.