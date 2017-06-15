Воссоединение Крыма с Россией произошло по желанию самих крымчан, которые выразили его путем свободного волеизъявления, так как не захотели находиться под властью националистов, заявил президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

В ходе одного из интервью Стоун спросил у Путина, не считает ли он ошибкой воссоединение Крыма с Россией. Путин ответил, что не Россия решила присоединить Крым, а сами люди, проживающие на полуострове, захотели присоединиться к России.

«Парламент, избранный еще по украинскому закону, абсолютно легитимный парламент Крыма объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим большинством голосов за присоединение к России», — сказал Путин в третьей серии фильма Оливера Стоуна, которую показывает телеканал Showtime в среду.

Он напомнил, что переворот на Украине проходил на фоне высокого уровня насилия. В этой ситуации над Крымом нависла угроза со стороны националистов, в то время как на полуострове проживает около 70% этнических русских и тех, кто считает себя русскими, для кого русский язык является родным.

«Люди забеспокоились, прежде всего, о своей безопасности», — заявил Путин.

По его словам, Россия создала условия, чтобы люди смогли прийти на выборы, однако в Крыму не было никаких боевых действий. Затем 90 с лишним процентов жителей полуострова высказались на референдуме, после чего тот же избранный по украинским законам парламент обратился к России с просьбой принять Крым в состав РФ.