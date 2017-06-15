Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова защищать Крым всеми доступными средствами в случае угрозы. Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для телеканала Showtime.

«После того, как Крым стал полноценной частью Российской Федерации, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось. И если мы видим угрозу для своей территории, а Крым наша территория, мы, как и любое государство, будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», — сказал президент.

Путин также добавил, что воссоединение России и Крыма произошло по желанию самих жителей полуострова.