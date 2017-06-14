Мужчина, одетый в форму курьера службы доставки UPS, скончался после госпитализации. Об этом сообщает в среду газета New York Daily News.

Как уточнил представитель UPS Стив Гаут, после стрельбы в сотрудников компании мужчина направил пистолет на себя, позже он скончался на руках медиков.

В результате стрельбы погибли четыре человека, включая самого нападавшего. По словам источников издания, мужчина просто вошел и начал стрелять по сотрудникам компании.